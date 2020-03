Carta de un médico de urgencias a domicilio en plena crisis del coronavirus

Soy un médico que atiende urgencias a domicilio de las aseguradoras médicas como Sanitas o Adeslas en Córdoba. Desde que empezó lo del COVID-19 se habla mucho, y con razón, de los compañeros que se enfrentan a este problema a diario en los hospitales, en los centros de salud etc., pero poco o nada se ha dicho de los que estamos también en primera línea, los que vamos a las casas donde no sabemos si hay pacientes con coronavirus o no, y que estamos en contacto no solo con el paciente sino con toda la familia, y visitamos diariamente unos 10 o 15 domicilios.

Pero también hay pacientes que esconden los síntomas, y cuando llegamos y vemos que es un caso sospechoso, damos indicaciones para llamar a los teléfonos correspondientes de atención y consulta del coronovirus, y no responde nadie o hacen un test de 4 preguntas que el propio paciente puede responder la verdad o no, y ya te diagnostican si tienes o no coranovirus. Yo mismo ayer tuve un caso claramente sospechoso y le dije al paciente que llamara al 900 400 061, pero no llamó por miedo a tenerlo, por lo que he intentado avisar yo esta mañana y después de llamar a más de cuatro teléfonos no me han contestado en ninguno.

Esta es la auténtica situación que vivimos en Córdoba, y sobre todo el colectivo de sanitarios que vamos a los domicilios en las circunstancias que acabo de describir. Estamos más expuestos al contagio y en su caso somos potenciales focos de propagación.