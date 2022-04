La carta de Marta Ortega a los empleados de Inditex en su primer día como presidenta

“He nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo humanidad de cada uno de vosotros”, ha destacado Ortega, quien coge este viernes el timón de Inditex, cerrándose así la etapa de Pablo Isla, quien deja la presidencia tras 17 años en la compañía.