El aviso a unos vecinos "fogosos" durante la cuarentena que no tiene desperdicio

La cuarentena durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus está poniendo a prueba la convivencia no solo en muchas viviendas sino entre vecinos de comunidades de propietarios. A más horas en casa, que hay que llenar con todo tipo de actividades, más posibilidad de roce, por lo que en algunos bloques han empezado a proliferar los carteles con mensajes de diversa índole.

El cartel incluye seis peticiones distintas, como que los vecinos de dos pisos del 3º se pongan de acuerdo para hacer bici a la misma hora “y a ser posible entre las 10:00 y las 14:00 o las 17:00 y las 21:00”.

Una de las más llamativas es la dirigida a los “fogosos” propietarios del 2º, a los que se les ruega que tengan en cuenta que “hay niños en el edificio y, lo que es más grave, también hay matrimonios”.

También se pide cordura a la hora de pasear al perro de la señora Antonia, del 1º, que no puede salir a la calle, pero se encuentra con voluntarios para sacarlo nueve veces al día.

Además de recordar que el cuarto de las basuras “no es un lugar de encuentros clandestinos” y que el ejercicio no hay que hacerlo ni en las zonas comunes ni en casas de otro vecino, se pide a los dueños de las terrazas cubiertas “que por las tardes hacen partidos de tenis” entre ellas que tengan cuidado de no dejar las pelotas para que no se atasquen los desagües.