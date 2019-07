Casado reprocha a Sánchez que no haya citado a Cataluña en su discurso

“Una macedonia de salvedades”.“Sánchez, ha hecho dos horas de discurso para no decir nada”. Así ha definido el líder del PP, Pablo Casado, el discurso de investidura de Pedro Sánchez.

″¿Qué ha venido a hacer aquí, señor Sánchez?”, le ha espetado el líder popular a Sánchez. “Usted no ha planteado un programa de Gobierno, a sus socios habituales los ha ignorado con ese popurrí para salvar el telediario de mediodía y a sus adversarios nos ha exigido que nos apartemos”, ha insistido.

Casado ha seguido insistiendo en esa línea de preguntas retóricas dirigidas al líder socialista: ”¿Quién es usted realmente, señor Sánchez? No lo digo por disociación de personalidad, sino porque lleva usted tantas metamorfosis, que no sabemos si estamos en el no es no o el tiene que ser sí”.