Las tres preguntas de Alsina a Casado sobre Bárcenas que son para tragar saliva

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la caja B del Partido Popular, caldeado tras el escrito del extesorero Luis Bárcenas de hace unos días a Anticorrupción en el que señalaba como responsable al expresidente de la formación, Mariano Rajoy.

En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, minutos antes el actual dirigente del partido, Pablo Casado, ha vuelto a marcar distancias con la época en la que Bárcenas sitúa la supuesta financiación irregular del PP, entre los años 82 y 2009.

Casado ha remarcado que no tienen nada que temer, que lo que están es “hartos”: “Son diez años teniendo que responder de algo de lo que no tenemos ninguna información. Es muy desesperante”. Como ya señaló el viernes, ese PP “ya no existe”, lo que significa que “no hay ninguna persona en puestos de responsabilidad orgánica de los que están ahora mismo en el banquillo de los acusados”. Alsina se ha mostrado extrañado de que, dado su cargo, no disponga de más información.

Alsina: ¿Cómo es posible que usted, que es el presidente del PP, no sepa si las obras de reforma de su sede se pagaron en negro o no? Casado: Porque yo no tengo ninguna constancia de una época en la que yo no estaba ni siquiera en esa sede. Entonces lo que yo tengo que ver es lo que dice la Justicia. Alsina: Pero usted le habrá preguntado a Bárcenas, al arquitecto... Casado: Yo no he hablado nunca con ese señor, con el otro, ni nada [...] Insisto, a mí me eligieron los militantes porque representamos esta generación algo distinto a esa época.

A continuación, Casado ha explicado por qué vincula la fecha del juicio a la campaña electoral: “Generalmente los casos judiciales que afectaran a alguna de las siglas que concurrieran a unas elecciones se sustanciaban en campaña electoral. Esto ha pasado durante los últimos 40 años con casos muy graves”.

“La fecha del juicio de hoy no la ha puesto la Fiscalía”, ha apuntado Alsina. “Generalmente lo que se hacía es que no coincidiera, es una norma no escrita”, ha justificado Casado. “Lo que no se hacía es que la Fiscalía se utilizara para filtrar documentación de las partes en plena campaña electoral”, ha añadido, antes de arremeter contra Dolores Delgado.

Alsina: Usted da por hecho que la filtración del escrito de la semana pasada la ha hecho la Fiscalía pero ¿tiene usted pruebas de eso? Casado: Bueno, sí. El abogado del señor Bárcenas ya ha dicho que quiere lograr beneficios penitenciarios. Alsina: El abogado dijo, lo dijo en este programa, que el señor Bárcenas no aspira a beneficios penitenciarios. Casado: No voy a entrar a valorar porque en la Justicia española se permite mentir a los acusados. Alsina: Pero cuando usted me dice que la Fiscal General ha filtrado el escrito para perjudicarles a ustedes, ¿es una especulación o tiene usted pruebas? Casado: No, yo lo que estoy diciendo es que no es la primera vez que la Fiscalía arremete desde que está Sánchez en el poder contra el Partido Popular en campaña electoral.

Después, Casado ha intentado establecer un paralelismo entre su situación y cómo sería si se diera en la dirección de la emisora.

Alsina: Si a mí, Dios no quiera, mañana me dieran un puesto directivo en el grupo y hubiera alguna sospecha, antes de aceptar seguramente el puesto, yo exigiría saber qué ha habido. Porque lo que no puede ser es que yo tenga un campo de minas por delante que no pueda saber qué es lo que me va a ir explotando en cada momento. El ejemplo trasladado a usted sería: Yo, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, me siento a hablar con la señora Cospedal y le pregunto ‘la reunión con Villarejo para qué era?’ Me siento a hablar con Bárcenas, los SMS, la negociación... Me siento a hablar con Aznar y le digo ’¿Esta financiación del año ochenta y tantos, esto cómo era? ¿Ha hecho usted algo de eso? Casado: Bueno, ellos lo han declarado en sede judicial. La información que tengo de todo el mundo es exactamente la misma que como testigos, que no pueden mentir en sede judicial, han dicho todos.

Puedes ver aquí la entrevista completa: