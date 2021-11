Casado, sobre su asistencia a la manifestación de la ley mordaza: "Espero llegar"

Además, uno de los profesionales de los medios le ha preguntado a Casado si no da la sensación de que tanto él como Ayuso están jugando al gato y al ratón. Tras una primera respuesta en la que el presidente del PP no hizo referencia a esta cuestión, luego sí se refirió a la dirigente madrileña a insistencia de los periodistas.

Ayuso, sobre Pablo Casado: "Entiendo que las agendas son muy complejas y el líder de la oposición tiene una agenda que va desde lo local a lo internacional y no es fácil casarlas. Yo estaré siempre encantada de coincidir con el presidente y estar juntos" pic.twitter.com/zE9YmJeHgd

Almeida apuntaba a una agenda complicada

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había negado previamente que si Casado no acude finalmente este sábado a la manifestación de la Policía en la capital sea “por coincidir con Ayuso”, y ha apuntado a una “agenda complicada”. Así lo ha recogido en una información Europa Press.

“No hagan caso de todo lo que les llega”, ha remarcado desde Vicálvaro, donde ha presentado las nuevas instalaciones de Samur Protección Civil. Además, el regidor madrileño ha explicado que Casado reúne a todos los presidentes provinciales del PP este fin de semana en León.

Almeida ha señalado que si no acude “no es por coincidir con Díaz Ayuso, sino porque la agenda no se lo permite porque están todos los presidentes provinciales reunidos en León”, al tiempo que ha pedido no hacer más “hipótesis”.

Casado viajará a Atenas el mismo día que se celebra un acto en Sol

Según ha podido saber también Europa Press, el presidente del Partido Popular tiene fijado un acto en la capital griega, el mismo día en el que la Comunidad de Madrid organiza su tradicional recepción en homenaje a la Constitución.

Pablo Casado viajará el próximo 3 de diciembre a Atenas para participar el fin de semana en el congreso de Nueva Democracia, por lo que no estará disponible para acudir al acto en la Puerta del Sol, sede del Gobierno region