Pablo Casado: culpable sin crimen

La obra de teatro La avería o El incidente, según la edición y el traductor, del escritor suizo Frederic Dürrematt trata de un culpable sin crimen y de un jurado inclemente que no es tal jurado, porque está formado por juristas jubilados fuera del servicio activo y sin poder efectivo. Una reflexión sobre el papel de la justicia en una sociedad esencialmente injusta.

En El incidente, el abogado defensor le pide al viajante, al que se le ha averiado el automóvil y que por pura distracción acepta el juego de asumir el papel de inculpado, que a priori se declare culpable de algo, ya que si no lo hace, el jurado seguramente lo declarará culpable de casi todo y en el proceso lo destrozará.

Algo así podría aplicarse a lo ocurrido con el derrocamiento de Pablo Casado como presidente del PP, porque alguien que ha dicho tanto y de un calibre tan grueso en el Parlamento, y que ha hecho y dejado de hacer tantas cosas, como cualquier otro político, algo tiene que reprocharse y por tanto de algo tiene que ser culpable obligadamente. No es necesario que exista ningún crimen, ni por tanto juicio ni sentencia.

Europa Press News via Getty Images

No ha existido crimen en el caso de la corrupción denunciada de la que los propios denunciantes se han retractado, aunque se haya abierto investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ni tampoco en el caso del espionaje que se ha visto frustrado antes de empezar.

A pesar de todo, Casado se ha presentado ante los suyos de la Junta Directiva Nacional, después de su edulcorado epitafio en el Congreso de los diputados, en primer término para declarar su inocencia, diciendo “he podido hacer algo mal pero no he hecho nada malo”.

En su despedida ante sus compañeros Casado ha dicho no entender tampoco la dureza del castigo sin crimen que le ha forzado a dimitir, un castigo que cree que no se merece y que no se le debería aplicar a ningún militante. A pesar de todo, se declara leal al partido y se pone a disposición del futuro presidente.