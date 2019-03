Casado carga con dureza contra Vox y Ana Rosa le corta recordando un pequeño detalle

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado con dureza contra los ultraderechistas de Vox porque, a su juicio, “no tienen un proyecto para España”: “Su candidato dice que tiene a España en el corazón y no en la cabeza, pero para gobernar hay que tenerla en la cabeza”, ha defendido el líder popular en El Programa de Ana Rosa —en Telecinco—.

En este punto, la periodista Ana Rosa Quintana le ha recordado que los ultraderechistas son sus socios de gobierno en Andalucía, a lo que Casado se ha apresurado a defender que el pacto que su partido tiene con Vox “fue homologable”.

“Lo importante es el proyecto que tiene detrás y hace falta uno que reforme España porque no va bien”, ha argumentado Casado, intentando cambiar de tema.

En este sentido, Casado ha explicado que esa situación que se tiene en Andalucía no es repetible a nivel nacional, ya que en Andalucía todos los votos se materializan en escaños, mientras que “a nivel nacional, en las provincias pequeñas, tu votas al tercer, cuarto o quinto partido y esos votos se van al PSOE o a Podemos”: “A mí el voto útil no me gusta, pero hay que unir el voto porque lo que se juega el voto es mucho”, ha resaltado el líder popular, quien se ha mostrado como la única alternativa a Sánchez.

A juicio de Casado, el líder socialista representa una España desunida y un Zapatero II en materia económica: “Sólo el PP habla de jóvenes, ayudas a maltratadas, dependencia...”, ha argumentado Casado.

En referencia a un posible pacto postelectoral con Cs y Vox, Casado ha incidido en que no se han sentado a hablar de los asuntos importantes porque hasta ahora “no han querido ni escucharnos”.

“Partido con experiencia”

Casado ha vuelto a poner el foco en un aspecto que está siendo recurrente a los largo de toda la precampaña, que es la experiencia de gobierno que atesora el PP, frente a Cs o Vox, “que no han gobernado ni una concejalía de pueblo”.

A juicio de Casado, esta experiencia es garantía de buena gestión, un ingrediente fundamental para llevar a buen puerto su idea de “gastar más con menos impuestos”: “El gasto público debe ser eficiente. En las pasada legislatura suprimimos organismos públicos que nadie echa de menos y ahorramos 40.000 millones”, ha argumentado.

En este sentido, Casado ha recordado las figuras de los expresidentes populares José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes “crearon ocho millones de empleos y evitaron el rescate”.

“Nosotros dejamos saneada la economía, que es muy fría, que hay porcentajes, números, pero detrás hay familias. Yo soy un político social, me interesan mucho los asuntos sociales, pero para eso la economía tiene que ir bien”, ha reiterado Casado.

Sánchez y las encuestas

”¿Y por qué Sánchez sube en las encuestas?”, ha preguntado Quintana, ante la cara de estupefacción de Casado. “A ver, ya veremos si eso es así”, ha respondido el líder popular, quien no obstante ha justificado los últimos datos publicados argumentando que Podemos se está desinflando, pero si Sánchez llega al Gobierno tendríamos a Pablo Iglesias de ministro de Economía: ”¿A alguien le gustaría con lo que ha pasado en Venezuela?”, ha preguntado Casado, quien ha mostrado su deseo de tener una España en la que a la gente le vaya bien.

“Sánchez quiere pactar con Torra, un iluminado que habla de la tara de los españoles, que nos llama hienas carroñeras y víboras, que se da paseítos por La Moncloa como si fuese jefe de Estado”, ha afirmado Casado, antes de sentenciar: “Quien no quiera a Torra mandando en España no puede votar a sus socios”.