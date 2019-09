Casado comunica su 'no' al rey y critica que Sánchez quería ir a elecciones

Ni apoyo ni abstención. Pablo Casado ha comunicado oficialmente al rey su “no” a Pedro Sánchez en el caso de que el presidente del Gobierno en funciones se presentase a una nueva sesión de investidura. Lo ha anunciado al término de su audiencia con Felipe VI y un día después de reunirse con Albert Rivera tras la propuesta de este de una abstención conjunta Cs-PP con condiciones a Sánchez.

El sentido del voto de Casado no ha cogido a nadie por sorpresa y así lo ha explicado el propio líder popular: “Nuestra posición no ha podido variar en todo este tiempo. Al rey le he comunicado lo que ya comuniqué a los españoles. El señor Sánchez se merece todo nuestro respeto, pero su candidatura no merece nuestra confianza. No podemos confiar en un candidato que parecía querer ir a elecciones desde el primer momento”.

Este mensaje ya se lo había transmitido a Pedro Sánchez después de que el presidente le telefoneara esta mañana de martes dentro de una ronda de comunicaciones para conocer las posturas finales de los principales líderes.