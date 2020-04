Casado critica el plan de desescalada y avisa a Sánchez que no hará el ridículo con él

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado el plan de desescalada que presentó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de mentir en todo momento con la crisis del coronavirus y le ha advertido de que no piensa hacer el “ridículo” con él.



Casado ha arremetido una vez contra la gestión del Gobierno en la sesión de control del Congreso, en la que Sánchez ha reprochado al líder de la oposición su actitud “intransigente” y le ha animado a dejarla a un lado y “arrimar el hombro” como en su opinión está reclamando la sociedad.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno no hará como el del PP y no aprovechará esta crisis para recortar el estado de bienestar, seguir “precarizando” las relaciones laborales o no apostar por un sistema fiscal más justo, como tampoco abandonará a los que “más están sufriendo”.

“Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú”, le ha preguntado por su parte Casado a Sánchez, a quien ha criticado por no informar a la oposición del plan de desescalada o la nueva ampliación del estado de alarma.

“Puede seguir haciendo el ridículo pero no nos pida que lo hagamos con usted”, le ha dicho el líder del PP al jefe del Ejecutivo en este pleno que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.