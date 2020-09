Casado se escuda en que "era diputado por Ávila" para desligarse del espionaje a Bárcenas

FERNANDO VILLAR via Getty Images

FERNANDO VILLAR via Getty Images Pablo Casado, el pasado 2 de septiembre en Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha escudado este martes en que “era diputado por Ávila” y no tenía “responsabilidades en el PP” para desligarse del espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas que investiga la operación Kitchen.

No obstante, ha asegurado que “hasta que no haya sentencia” no va a valorar las revelaciones la supuesta trama, a cargo de fondos reservados, para hacerse con material comprometedor para los populares en manos de Bárcenas.

Además, el dirigente popular ha lanzado la sospecha sobre la Fiscalía General del Estado, porque la encabeza la exministra socialista Dolores Delegado. “No puedo comentar el escrito de acusación de la Fiscalía”, ha zanjado Casado. El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas por parte del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz y del Partido Popular para ocultar documentos relacionados con dirigentes de ese partido.