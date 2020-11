Casado defiende la gestión de Madrid: "Estoy encantado con Ayuso"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS El líder del PP, Pablo Casado.

“Estoy encantado con Ayuso. El PP es un partido que gestiona bien y sobre lo que a la gente le importa. Estamos en la economía real y en la vida de la gente normal, por eso estoy muy orgulloso de mis compañeros”, ha asegurado este martes el presidente del PP, Pablo Casado.

“Aspiro a representar a esa gran mayoría sensata de españoles. Ahora estoy pendiente de los contagios, pero hay que estar preparados porque los españoles necesitan un cambio”, ha agregado.

El líder de los populares ha sostenido que no le sorprende que varios colegios de médicos hayan pedido el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: “Dijo hace unos meses que las mascarillas eran inútiles y luego en julio que habíamos derrotado el virus. Ayer hubo 400 muertos. ¿Quién asume la responsabilidad de esto? Aquí no dimite nadie. Mintieron con las alertas internacionales y los test”, ha añadido.

Casado también se ha referido a los Presupuestos y ha señalado que “Pedro Sánchez ha cruzado una línea roja muy peligrosa” al pactar con Bildu cuando tenía alternativa. “Bildu no es un partido homologable. Me encantaría ponerme de acuerdo con el PSOE en muchas cuestiones, pero no nos ponemos de acuerdo porque Sánchez ha preferido pactar con Bildu, ERC y Podemos”.

Noticia en ampliación**