El líder del PP, Pablo Casado, ha sorprendido a propios y extraños este jueves cuando le han preguntado si su partido pactará con Vox tras las elecciones de Castilla y León.

“Vamos a votar el domingo para gobernar en solitario. Con las manos libres para que no haya impuestos, no haya pactos con Bildu, aquí no mande Esquerra y no mande Podemos”, ha soltado.

Los comentarios han sido instantáneos por una razón obvia: ni Esquera ni Bildu se presentan a esas elecciones autonómicas. Y la respuesta de Oskar Matute, diputado de Bildu, ha sido inmediata: “Ojo Casado! Que en Argantzun ya gobernamos! Un pueblo del enclave de Trebiñu situado en Araba pero perteneciente a CyL”.

Matute hace referencia en su tuit a Pablo Ortiz de Latierro Fernández, alcalde de Bildu de La Puebla de Arganzón desde 2019 gracias a una coalición con el PNV.