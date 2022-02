Casado ya dejó unas declaraciones similares a las de ese tuit este jueves cuando le preguntaron si su partido estaría dispuesto a pactar con Vox en Castilla y León.

“Vamos a votar el domingo para gobernar en solitario. Con las manos libres para que no haya impuestos, no haya pactos con Bildu, aquí no mande Esquerra y no mande Podemos”, dijo.

En ese caso el que respondió fue Oskar Matute, diputado de Bildu en el Congreso: “Ojo Casado! Que en Argantzun ya gobernamos! Un pueblo del enclave de Trebiñu situado en Araba pero perteneciente a CyL”.