Casado no dimite por el momento y convoca un congreso extraordinario mientras cae García Egea

Europa Press News via Getty Images

La implosión del PP es total durante estas horas. El líder del PP, Pablo Casado, no dimite por el momento, mantiene la reunión mañana con los barones del partido y convoca a la Junta Directiva Nacional el próximo martes para aprobar un congreso extraordinario, según fuentes de la dirección.

Casado está sólo en estos momentos ante un partido que espera su dimisión desde hace horas. Ya no le quedan apenas afines, y su núcleo duro le está dando la espalda públicamente, como Andrea Levy, Cuca Gamarra, Dolors Montserrat, Jaime de Olano y Ana Pastor.

Me ratifico en lo que defendí ayer en el Comité de Dirección de @populares : que se convoque ya la Junta Directiva y se acuerde la celebración de un Congreso Extraordinario y urgente. Lo hago por respeto a mi partido, a nuestros afiliados y pensando en el futuro de mi país.

Lo que sí ha tenido es que ceder ante la pretensión de los barones de convocar un congreso extraordinario, en el que se tendrá que dirimir el liderazgo. Él todavía no se pronunciado si se presentaría o no de nuevo. Pero con su decisión ya admite que no tiene los números suficientes, como pretendía, para tumbar esa petición (harían falta dos tercios de la Junta Directiva).