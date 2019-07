Casado: "El PSOE tiene tres opciones para sacar adelante la investidura; la abstención del PP es la cuarta"

A la pregunta de Piqueras sobre una posible futura abstención, el popular reeditó una de sus últimas frases: “No sería bueno para España quedarse sin alternativa; no digo oposición, sino alternativa”.

Para que el presidente en funciones logre los apoyos necesarios, Casado plantea opciones: “Con los votos de Podemos, Compromís, PNV, PRC y Navarra Suma, Sánchez no necesitaría ni la abstención de los independentistas. No entiendo las dificultades del PSOE con Podemos cuando ya han pactado en comunidades y ayuntamientos. No seré yo quién quiera a Iglesias de ministro, pero ese es el problema de Sánchez”.

La investidura de Sánchez ha vuelto a ser el tema principal del espacio, tras las últimas noticias y el mantenimiento del bloqueo a un lado y al otro del espectro político: “Llevo ya cuatro reuniones con Sánchez, más una con el rey, y mantengo mi idea. Esta situación no es como la de 2016. En esa abstención del PSOE ya había habido dos elecciones y no había aritmética posible salvo el gobierno de Rajoy. Íbamos a unas terceras elecciones. Ahora sí hay opciones. Además, Sánchez olvida su postura y la de la presidenta del Congreso. Hicieron bandera del “no es no”; nosotros hemos dicho “no pero sí”, con el ofrecimiento de Pactos de Estado”.



Al hilo de la abstención, Informativos Telecinco ha recuperado unas declaraciones suyas en 2016, cuando pedía la abstención del PSOE por sentido de Estado. Casado ha querido desvincular ambos escenarios: “En mi intervención de entonces, pidiendo la abstención vivíamos una situación diferente a esta: de camino a elecciones y sin otra opción posible que esa. Hoy el PSOE tiene tres opciones para sacar adelante la investidura y la cuarta puerta que tocar es la abstención del PP”.

A pesar de sus evidentes diferencias, Casado ha confesado tener “buena relación personal con Pedro Sánchez”. Inmediatamente después ha profundizado en una de sus propuestas, dar una prima de escaños a la formación más votada: “Yo planteé un cambio que la Constitución permite: pasar de 350 a 400 escaños en el Congreso, que es el tope que fija la Carta Magna -habla de 300 a 400-. La LOREG especifica los 350. Con esa prima de 10, 20, 50 escaños se pueden evitar las parálisis que ha traído el multipartidismo en los últimos años. Porque pienso en qué opinarán los españoles, que con sus impuestos nos pagan el sueldo...”

“A mí también me gustaría gobernar en solitario en Madrid, Murcia... pero no puede ser y estamos encantados de estar con Ciudadanos”, ha respondido el presidente del PP cuando se le ha cuestionado sobre los pactos. “¿Hasta qué punto puede reclamar Sánchez que todo sea para él? Sánchez no puede pretender gobernar en solitario con la minoría más exigua que ha tenido un candidato a la investidura”, ha añadido antes de cambiar de tema.

Madrid y Murcia, la solución... la próxima semana

“En Madrid y Murcia hay acuerdo de gobierno con Ciudadanos; lo que queda es dirimir el papel de Vox. Lo vamos a poder desbloquear”, ha explicado Casado, quien ha citado la próxima semana como fecha clave: “Solo puedo estar agradecido a la generosidad de Vox y Cs. No tengo ningún reproche y están teniendo una posición responsable que la semana que viene dará lugar al desbloqueo. Los madrileños y los murcianos no entenderían que tres partidos que estamos de acuerdo no nos uniésemos”.

De momento, esos pactos no llegan. Hoy Madrid ha celebrado una sesión de investidura sin candidato, algo “como una coronación sin rey, insólito”, ha ejemplificado Piqueras: “Es que Madrid es el único parlamento que plantea esa posibilidad. Vox dijo que no había dado tiempo a que su Comité Ejecutivo ratificara ese acuerdo”, ha aclarado el político.

Antes de finalizar, Pedro Piqueras ha querido cuestionarle por la carta de la Comisión Europea que insta a España a tomar medidas contra la contaminación, especialmente Madrid y Barcelona. En la capital gobierna el popular Martínez-Almeida, radicalmente contrario a Madrid Central. Su líder nacional ha defendido a su compañero de filas: “El problema de Madrid Central es que lo que está ocasionando es más atascos fuera de esa zona restringida. Hay que tomar alternativas como las que está implantando Almeida, porque esto está afectando al comercio. Medidas como reforzar el transporte público sin imponer al ciudadano cómo se tiene que mover”.

Y que sepan que también hoy -ha añadido Casado en los últimos instantes de la entrevista- el ECOFIN ha señalado que España tiene que cumplir con el déficit y de eso la izquierda no dice nada”.