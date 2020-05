Casado tuvo que improvisar una videollamada con sus diputados para explicar su voto al estado de alarma

El presidente del PP, Pablo Casado, improvisó este miércoles, justo antes de la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma, una videoconferencia con sus diputados ante el desconcierto provocado por el voto del partido ante esta medida excepcional, según han informado a Europa Press fuentes ‘populares’.

La dirección nacional del PP mantuvo el hermetismo sobre el sentido del voto hasta el mismo día del Pleno del Congreso y muchos de sus diputados se enteraron del botón que tendrían que apretar en el hemiciclo en el momento en que Casado finalizaba su discurso.

Casado había sido contundente el lunes al afirmar públicamente que no tenía sentido seguir con una medida excepcional como el estado de alarma más allá de 60 días, cuando ya se ha iniciado la desescalada, y subrayó que en este momento su partido no podía apoyarla. Eso sí, no aclaró si el voto del Grupo Popular sería “no” o la abstención.