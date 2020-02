Casado exige a Sánchez que se deje de "mentiras" sobre la reunión de Barajas

La polémica por la reunión Ábalos-Delcy Rodrgíguez sigue. El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “se deje de mentiras” y cuente la verdad sobre la reunión mantenida en Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Casado ha aprovechado su pregunta sobre la situación económica en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para recordar que un juzgado de guardia de Madrid ha requerido a AENA para que conserve los vídeos de vigilancia del aeropuerto de Barajas de la noche de ese encuentro entre Ábalos y Rodríguez.

“Parece que el juez ha encontrado indicios de delito”, ha destacado Casado, que ha acusado a Sánchez de “bloquear la verdad” sobre este episodio, lo que ha obligado a su partido a recurrir a un juzgado de guardia para evitar que “se destruyan pruebas”.

Para el líder del PP, la “paradoja” que ocurre en España es que “mientras los jerifaltes chavistas traen maletas y dinero a España”, en referencia a la maletas que habría traído Rodríguez en su paso por Barajas, la inversión extranjera ha caído “un 80 por ciento” desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa.

Ábalos dice que está “muy tranquilo”

Por su parte, el ministro de Transportes ha asegurado estar “muy tranquilo” y no “temer” lo que puedan desvelar la imágenes de las cámaras de seguridad. ”¡Qué voy a temer!, ha zanjado Ábalos en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión de un juzgado de guardia de Madrid.

Ha insistido en tiene una “tranquilidad enorme” porque está convencido de que “todo fue correcto” y se cumplieron “todas las normas” que prohibían la entrada en territorio Schengen de la mandataria venezolana.

“Realmente es que no me interesa, le interesa a otros generar incertidumbre”, ha lamentado el titular de Transportes, que ha subrayado que no tiene intención de alentar más el “espectáculo”.