La surrealista propuesta del líder de la CEOE a Casado para demostrar su buena relación

El líder de la patronal ha reconocido que “hay un foro y hay una foto”, en relación al esperado momento por parte de los medios de comunicación. En este sentido, ha expresado que “ no tenemos que contarnos lo que hacemos , pero hablamos casi todas las semanas” y que ”[el PP y la CEOE] tenemos una relación más que cordial”.

La comparación a ritmo de ‘The Beatles’

Así, Garamendi ha continuado con una sucesión de adjetivos para definir la relación como “extraordinaria” o “buenísima”, desde hace “muchos años”. No obstante, no se ha quedado ahí y ha lanzado la propuesta emulando a la mítica pareja que formaron el líder de The Beatles, John Lennon, y la artista Yoko Ono.