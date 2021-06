Casado, sobre los indultos: "Sánchez ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad"

Óscar González/NurPhoto via Getty Images

Óscar González/NurPhoto via Getty Images Pablo Casado, en una foto de archivo

Lo ha hecho durante la reunión de la plenaria conjunta de los grupos parlamentarios de la formación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. En ese escenario, Casado se ha presentado como la alternativa al Gobierno y ha sacado pecho de los buenos resultados que le ofrecen algunas encuestas. A su juicio, el Ejecutivo otorgará, por primera vez, esta medida para quien no lo ha solicitado, sin arrepentimiento y bajo la amenaza de reincidir.

Casado: "Sánchez no está intentando aprovechar una oportunidad histórica para arreglar un problema nacional. Aprovecha ese problema para dar continuidad a su proyecto de cambio de régimen" pic.twitter.com/5wLW2r0tK4

“En lugar de aplicar la ley y de blindar el cristal contra los ‘alucineros’ de la secesión, les abre la puerta para que entren, les pide un taxi cuando salen con el botín y nos dice que eso es mucho más moderado”, ha esgrimido el líder de los populares.

Las críticas por los CDR

Casado se ha mostrado especialmente duro y también ha acusado al Gobierno de no exigir la condena de los supuestos seguimientos a populares de los “terroristas de los CDR”. El jefe de la oposición ha aludido a los informes de la Guardia Civil y de la Justicia para señalar que les estuvieron siguiendo con el objetivo de atentar contra él y otros integrantes del PP. “Aún no he oído una condena del Gobierno, como las que se exigían durante la campaña madrileña con los sobres de balas y navajas”, ha recordado.

Además, Casado ha asegurado que su partido se reserva “acciones legales” contra el Gobierno por no haberle avisado de que los CDR le tenían en el punto de mira de sus acciones durante la última campaña electoral.