El PP votará 'no' a la moción de Vox: "Hasta aquí hemos llegado"

“Esta moción es una mentira más de Vox para que siga Sánchez”, ha resaltado. “Señor Abascal, no somos equiparables”, ha añadido Casado durante su discurso duro contra Vox, no contra sus votantes, con la intención de presentarse como la alternativa “moderada y sensata”.

Desde que se anunció la presentación de la moción, el Partido Popular dijo que no apoyaría esta iniciativa de Abascal, pero ha dirimido hasta el último momento el sentido final de su voto. Una encrucijada para Casado, ya que su máxima aspiración es reunificar el voto desde el centro hasta la extrema derecha y ve cómo Vox intenta presentarse como la verdadera oposición ante el Gobierno de coalición.

″¡Vaya capote le ha echado a Sánchez!”, le ha recriminado Casado al líder de la ultraderecha, al que le ha soltado: “No somos cobardes, no somos como usted”. El PP, ha agregado el ‘popular’, no es el partido de la revancha ni de la mentira ni de la involución. ”¿De verdad no tienen nada bueno que decir del partido en el que ha militado casi toda su vida?”, ha remarcado.

“Usted ya tenía cargo público cuando yo iba al colegio”, le ha espetado en un discurso que nadie esperaba tan tajante contra Abascal. “Usted ya es parte del problema de España”, ha proseguido el presidente del Partido Popular, que ha sentenciado: “Hasta aquí hemos llegado”.

Casado ha dicho entre aplausos: “Estamos hartos de la polarización”. Ha manifestado que Vox quiere “medrar” por el camino “de cenizas y ruina”. “Vox es el sueño del nacionalismo, el salvavidas de Sánchez”, ha indicado.

Vox es “muleta de este Gobierno”, ha remachado, para luego incidir: “El socio en la sombra”. Es un “no” a la “furia y el ruido”, ha contenido el discurso, y se ha mostrado en contra de las “trincheras” y el “blanco negro”. Para apuntar que es el peor Gobierno en cuarenta años, no en ochenta como decía Abascal.