Casado no "cree" en salarios más dignos para los trabajadores

El pasado fin de semana Casado montó una Convención en Valencia, una tierra que el PP dejó devastada tras muchos años de Gobierno. Llevó como estrellas invitadas a Sarkozy y a Vargas Llosa, pero ambos les han salido rana.

Una Convención donde la estrella no fue Casado sino Ayuso. Donde trató de llenar con 200 autobuses y mucho bocata una plaza de toros y en la que se habló demasiado de Vox, pero casi nada de los problemas que les preocupa realmente a la gente, como la recuperación económica o la creación de empleo.

No, no le salió demasiado bien al líder del PP el evento cuyo lema fue “Creemos”, pero teniendo en cuenta el nulo tiempo que le dedicaron, parece que en su credo no está mejorar las condiciones laborales en nuestro país.

En la anterior crisis, con un Gobierno del PP, no solo no se adoptaron medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras, sino que aprobaron una reforma laboral que les recortaba derechos y les bajaba salarios.

Esta fue la política de Rajoy y de la derecha y esta es la política que Casado ha continuado. En abril de 2019 en plena campaña electoral en una entrevista dio a entender que si ganaba las elecciones y llegaba a la Moncloa bajaría el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 a 850 euros. ¿Esta es su propuesta para los trabajadores? Luego dijo que había sido un “lapsus”.

Ahora, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a subir el Salario Mínimo en 15 euros, desde los 950 hasta los 965 euros mensuales y 14 pagas, Casado ha asegurado que no apoyará esta subida.

¿Cuáles son las causas por las que el líder del PP se niega a este incremento? Dice que afectará la recuperación económica. ¿De verdad? ¿15 euros más al mes afectará a la recuperación económica? Y lo dice Casado que ha intentando hundir a nuestro país, que ha tratado por todos los medios que no llegase ni un euro de fondos europeos a España.

El Presidente Pedro Sánchez desde el primer día hizo una apuesta importante por aumentar este salario, de cara a mejorar los ingresos de un millón y medio de trabajadores en España. Pasando en tres años de 735,9 a 965 euros. Una subida de 229 euros al mes.

Las comparaciones son odiosas, pero hay que destacar que Pedro Sánchez ha subido proporcionalmente 7 veces más el SMI de lo que lo hizo Rajoy, quien en siete años solo lo subió 94 euros.

Según el INE, más del 18% de los trabajadores españoles cobran un sueldo igual o menor a este SMI. Son los trabajadores más frágiles, los que están sin convenio colectivo y, porcentualmente, afecta mucho más al empleo femenino. Y además beneficia fundamentalmente a aquellas Comunidades con sueldos más bajos como es el caso de de Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Ahora la estrategia pasa por seguirlo aumentando progresivamente hasta situarlo en un 60% del salario medio, medida que se quiere alcanzar en 2023. Una buena noticia para muchas familias que se van a beneficiar de la medida.

Los trabajadores deben tener salarios dignos. No es tolerable por ejemplo, que algunos empresarios se quejen de no encontrar trabajadores, cuando lo que ofertan no es trabajo sino explotación. Proponen trabajar de sol a sol por un salario miserable. Quizás este sea el tipo de trabajo que le guste a Casado, pero no es el que defendemos los socialistas.

La recuperación económica debe llegar a todos, si no, no habrá una recuperación justa. Por ello Presidente Pedro Sánchez vuelve a subir el salario a los que menos cobran, mientras los Presidentes de las Comunidades del PP, como Ayuso y Moreno Bonilla solo se preocupan de bajar los impuestos a los más ricos. No somos lo mismo.