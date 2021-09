Casado dice que "no toca" hablar del PP de Madrid (de Ayuso): "No lleva a nada"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que ni puede opinar sobre el partido en Madrid ni “toca” hacerlo, porque lo que importa ahora es la convención nacional para presentar una alternativa al PSOE y “hablar de nosotros lo menos posible”. “Es un tema que no lleva a nada”

En declaraciones a la Cadena COPE, Casado ha añadido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, saben al igual que él que “la labor interna del partido es secundaria” a la institucional que ejercen desde sus respectivos cargos y se ha mostrado “convencido de que a partir de ahora estemos a lo importante”.

Estas declaraciones tienen lugar después de que Díaz Ayuso haya instado a abrir cuanto antes que el debate sobre el congreso del PP madrileño al que se presentará como candidata y de que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, haya criticado al sector próximo a Almeida, al que se ha referido como “niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme”.

Mostrar unidad

Casado ha dicho que él está con los militantes del partido en Madrid y que no puede opinar, como no lo hizo en Valencia, Galicia ni ninguna otra comunidad y ha recordado que fue muy criticado, incluso dentro del PP, cuando nombró a Ayuso y a Almeida. “Creo que acerté”, ha declarado.

Respecto a Aguirre, ha dicho que ni se dan “por aludidos” y que “lo importante es que el PP siempre ha mostrado unidad de acción”, una “unidad interna” que él se ha dedicado “mucho a conseguir”, defendiendo siempre a sus compañeros “en los peores momentos”.

“Lo que he apoyado a mis compañeros ahora me sirven para que me apoyen a mi”, ha continuado Casado para quien en el PP “hay equipo, hay programa, hay experiencia y, sobre todo, hay alternativa y hay proyecto”.