Casado respalda el cierre en Murcia ya que ve preferible "pecar en exceso"

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado este lunes su respaldo a la medida adoptada por el Gobierno de Murcia de cesar las actividades económicas no esenciales porque para frenar el coronavirus cree que es preferible “pecar en exceso” que no quedarse cortos.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa por internet con preguntas en directo, tras una videoconferencia con alcaldes de la FEMP de su formación, en la que ha puntualizado que esta medida no tiene por qué ser la adecuada para todas las comunidades, sino que hay que mirar “la problemática” en cada una de ellas.

En todo caso, aunque ha considerado que el Gobierno murciano ha adoptado estas medidas “en el marco de sus competencias”, es el Ejecutivo central, a través del mando único que ha establecido frente al coronavirus, quien debe valorar si se trasladan al ámbito nacional, algo en lo que no debe “temblarle el pulso”.

“Es mejor prevenir que tener que curar”, ha asegurado Casado, y ha puesto como ejemplo el cierre de colegios decretado en la Comunidad de Madrid que luego se hizo extensivo a toda España o las restricciones de movilidad que también se fueron ampliando, aunque ha insistido en que deben “evaluarse” dependiendo de la zona.

Ha explicado que no es lo mismo cerrar la actividad hotelera en las zonas de costa que en la Comunidad de Madrid, donde la suspensión de actividad puede tener consecuencias en el abastecimiento o para el alojamiento de efectivos que están luchando contra la pandemia.

Por lo que respecta al confinamiento absoluto en los hogares, que también plantea el Gobierno murciano, que preside Fernando López Miras (PP), ha considerado que lo que hay es que “cumplir” las medidas de aislamiento actuales por lo que ha apelado a la “responsabilidad” de todos los españoles.

Pero también ha añadido que lo que ha planteado López Miras en Murcia es “sensato” para las condiciones que la pandemia tiene en su región, por lo que “comparte y respalda” las medidas adoptadas, así como las planteadas por otros presidentes populares que han reclamado al Gobierno más medios sanitarios y económicos.

“Sobre la coordinación del mando único para la adquisición de material sanitario, coincido lo que dijeron los presidentes autonómicos que es que el material no está llegando”, ha reprochado Casado, quien ha asegurado que no se trata de una “crítica” sin de una apelación para que funcione. Y se ha mostrado “convencido” de que no habrá “ningún problema” con la llegada de dos aviones desde China con material que la Comunidad de Madrid ha comprado porque así lo ha “garantizado” el Gobierno a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.