El duro reproche de Casado a Sánchez: "Creo que entra dentro del campo de la mala educación"

Pablo Casado ha asegurado este lunes en Espejo Público (Antena 3) que hace cinco semanas telefoneó a Pedro Sánchez pero éste aún no le ha devuelto la llamada.

“Más allá de algo que no es muy cercano, sino que es muy arrogante, entra ya dentro del campo de la mala educación. Que el presidente del Gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición en más de un mes es algo que no se entiende en ningún país del mundo”, ha señalado durante una entrevista con Susanna Griso.