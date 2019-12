Casado rechaza ante Sánchez abstenerse para que haya un Gobierno PSOE-Unidas Podemos

Casado ha incidido en que Sánchez no ha dado alternativas y, por lo tanto, su partido no puede blanquear ese acuerdo PSOE-UP. “No plantea romper el acuerdo con Podemos”, ha ilustrado.

El líder de los conservadores ha lamentado ante las cámaras que esta reunión se produzca más de un mes después de las elecciones generales y que no se baje Sánchez del acuerdo con UP: “Lo he preguntado más de cinco veces. No plantea ninguna otra alternativa”.

Para Casado, el PSOE tiene otras vías. Una sería un Gobierno en solitario apoyado por UP y Cs y la otra pasaría por un Ejecutivo del PSOE con apoyos externos de Podemos y regionalistas, con la abstención de Cs.

El socialista quería lograr la investidura antes de que acabara este año, pero las negociaciones con Esquerra se han complicado y los republicanos han enfriado el posible pactos hasta enero, de producirse.

Sánchez anunció tras verse con el rey que iba a reunirse tanto con Casado como con Inés Arrimadas (Cs), además de llamar este martes a todos los presidentes autonómicos -incluido Quim Torra-.

Casado y Sánchez han posado muy serios frente a los fotógrafos al inicio de la reunión. El ‘popular’ se niega a facilitar la investidura y siempre dice que si hicieran una gran coalición, Vox se convertiría en ese momento en la alternativa de Gobierno.