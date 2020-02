Casado tiende la mano a Sánchez "si rompe con los independentistas": "La pelota está en su tejado"

“El PP sigue con la mano tendida para llegar a acuerdos de Estado”. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado, tras su encuentro en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su formación sigue con la mano tendida “si Sánchez rompe con los independentistas”.

De este modo el líder del PP, quien ha calificado el encuentro de “cordial”, ha reclamado al Ejecutivo que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas, que garantice la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que no modifique el Código Penal con cosas como los indultos por la puerta de atrás.

“La pelota está en el tejado del señor Sánchez y puede irse con los que apuestan por dividir o con los que apostamos por dejar un país mejor”, ha argumentado Casado.

El presidente del PP, quien ha reclamado también a Sánchez “que no nombre a Dolores Delgado porque no reúne los requisitos de imparcialidad exigibles”, ha exigido también que en política exterior “reconozca al señor Guaidó como presidente de Venezuela y que dé detalles de la reunión de Ábalos y Delcy Rodríguez”.

Vocación “constructiva”

En materia económica, Casado le ha solicitado que “mantenga la reforma laboral y que devuelva el IVA a las comunidades autónomas”, así como que “renuncie a la subida de impuestos y que conserve la unidad de la caja única de la Seguridad Social”.

“El PP no es sólo un partido de Estado, lo es de Gobierno incluso en la oposición”, ha asegurado Casado, quien ha afirmado que su vocación es “constructiva”. No obstante, ha matizado que no puede limitarse “a la crítica” y quedarse “de brazos cruzados, cuando en España hay más de 3 millones de parados y cuando los radicales campan a sus anchas”.

“Si el PP es el partido de los moderados, lo que hoy he hecho es reiterar que el PP sigue con la mano tendida para llegar a acuerdos de Estado y no depender de independentistas y batasunos”, ha declarado.

En este sentido, Casado ha concretado que le ha ofrecido a Sánchez un compromiso por España, que es “el mismo que le habría ofrecido si estuviera al frente del Gobierno y él estuviera en la oposición”: “Está a tiempo de que el futuro de los españoles no dependa de aquellos que niegan a la nación española”, ha resaltado Casado.

Acabar con la mesa de diálogo

En referencia a los Presupuestos, Casado ha explicado que “si es verdad que las negociaciones con los independentistas es para lograr los Presupuestos, nosotros le ofrecemos que nos sentemos a hablar de las preocupaciones reales de los españoles”.

“Si rompe la mesa de negociación con ERC y hace cumplir la ley en vigor, puede encontrar al principal partido de la oposición”, ha destacado.

En referencia a los acuerdos sociales, Casado ha pedido retomar la negociación del Pacto de Toledo, ya que “es necesaria la revalorización de las pensiones de los más mayores”.

En cuanto al capítulo institucional, le he pedido” avanzar en las propuestas electorales para recuperar el orden en Cataluña”.