Casado, tras las encuestas que le dan 60 escaños menos: "Estamos en plena remontada"

“Hoy iba a ir a la corrida de Sevilla, pero ya no puedo ir porque me dicen que hay dos debates y que tengo que sentarme a ver cosas, ¡cómo si no lleváramos preparando los debates nueve meses!”, ha dicho en Toledo, para añadir que aún no lo descarta y amagar con mirar después cómo están los billetes del AVE para ir.



En su intervención, Casado ha explicado las medidas en materia sanitaria de su programa electoral, como garantizar que no habrá listas de espera para pruebas médicas de más de un mes, así como una tarjeta sanitaria única para España y un calendario de vacunación unificado en todo el territorio nacional.



También la libertad de elección de médico y la cartera sanitaria básica en toda España, además de un plan de apoyo a los diabéticos y celíacos, y la creación de un mapa de enfermos de Alzheimer, de cáncer y paliativos.