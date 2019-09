Casado 'vende la mayoría centrada'... y Alonso 'hace las paces' con Cayetana

El líder del PP, Pablo Casado, se ha ofrecido este lunes para “liderar una mayoría centrada con un calendario de ambiciones nacionales” ante las próximas elecciones generales del 10 de noviembre y ha defendido la “unión” en torno al Partido Popular porque la división es “letal” para España. Tras asegurar que quiere un PP “reconocible por moderado”, ha subrayado que las “prioridades” de Ciudadanos y Vox se han “alejado” de las de sus votantes.

En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en presencia de casi todos los ‘barones’ territoriales del partido, con los que ha celebrado después un almuerzo de trabajo, Casado ha afirmado que “hay que hacer política para ganar” y ha añadido que eso pasa por “unir en las urnas un voto que, puede no ser idéntico”, pero que es “mayoritario en su anhelo de libertad y solidaridad social intergeneracional”.

En este punto, ha llamado a llegar a acuerdos en el seno del centro-derecha porque las consecuencias de esa división son “letales” para España. Según ha recordado , el PP ha ofrecido fórmulas “abiertas de convergencia electoral” que han sido “rechazadas” por Cs y Vox. “Creo sinceramente que en este momento sus prioridades se han alejado ya mucho de las de sus votantes”, ha enfatizado.

Acuerdos dentro del partido y fuera de él

El presidente de los ‘populares’ ha pedido superar divisiones en el centro-derecha para construir acuerdos “dentro de los partidos y entre los partidos”, a tiempo que ha reconocido que en este proceso de reagrupación del voto de centro-derecha hay que ser “generosos y pacientes”. En su opinión, esa tarea es “esencial” en este momento y es la que se ha fijado como objetivo prioritario.

“Que no seamos iguales no puede significar que permanezcamos esclavos de nuestras diferencias”, ha resaltado, para añadir que si el precio de mantener una diferencia es que España quede en manos de un gobierno como el de Pedro Sánchez, entonces es que “esa diferencia no merece ser defendida”.

En un mensaje velado a Cs, después de que el partido de Albert Rivera centrara su estrategia de campaña en las últimas generales en el ‘sorpasso’ al Partido Popular, Casado ha afirmado rotundo que “no hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro, corazón y pulmón del centro-derecha español”.

Una campaña que apuesta por “la moderación”

Coincidiendo con el arranque de la precampaña, Casado ha dicho a los suyos que quiere un PP “más ampliado, más popular, integrador, reconocible por moderado, responsable en la defensa de sus propias posiciones y del sistema” que todos comparten. “Propongo que el PP actúe como la gran plaza mayor de la España razonable, que quiere convivir, aunque no comparta sus ideas, y donde todos pueden sentirse reconocidos y acogidos”, ha manifestado.

En este punto, y dentro de la estrategia del PP por recuperar votos que se fueron al partido naranja en los últimos comicios, ha apostado por “liderar una mayoría centrada” y “con un calendario de ambiciones nacionales que cumplir, orientado a ofrecer a los españoles la tranquilidad y el progreso que desean”, y rechazando “cordones sanitarios, exclusiones tácticas y juegos oportunistas”.

Ante las próximas semanas de campaña -que dirigirá Teodoro García Egea―, Casado ha informado de que harán una agenda “en positivo” centrada en los problemas de los ciudadanos porque para eso les “pagan” y mirándose “menos el ombligo”. Se trata, ha proseguido, de “menos partido” y de impulsar una plataforma política que esté cerca de los españoles.

En su intervención, Casado ha anunciado una agenda para una “nueva mayoría” centrada en el empleo, el Estado de Derecho y la unidad territorial. “Tenemos que cambiar de gobierno y de política antes de que la crisis vuelva a ser una realidad dura”, ha manifestado, para denunciar que en un año se ha pasado de un Gobierno del PP que aprobaba los Presupuestos a un Ejecutivo “incapaz” de impulsar una agenda legislativa.

Alonso aprueba el discurso “centrado” de Casado y asegura que no existen problemas con Cayetana Álvarez de Toledo

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado tras la reunión del Comité Nacional, que le gusta la “letra” y “la música” del discurso del líder nacional de su partido. Le parece “centrado” y con “capacidad de unir” el voto del centro-derecha, que es el proyecto que “siempre”.

El líder de los ‘populares’ vascos ha asegurado que se le ha “olvidado” su reciente rifi-rafe con Cayetana Álvarez de Toledo, cuando él bromeó en un mitin sobre el origen argentino de la diputada y ella le respondió molesta que la estaba llamando extranjera.