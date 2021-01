Casado: "Vox le ha dado a Sánchez carta blanca para que haga lo que le dé la gana"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Santiago Abascal y Pablo Casado conversan en el Congreso, en diciembre de 2019.

Al PP no le ha gustado nada la abstención de Vox en el Congreso que, ayer, permitió al Gobierno (PSOE-UP) sacar adelante el decreto de los fondos europeos para luchar contra la pandemia . Su líder, Pablo Casado, entrevistado este viernes en Antena 3, ha denunciado que la formación de ultraderecha “le ha dado a Pedro Sánchez carta blanca para que haga lo que le dé la gana con los fondos europeos”. “Y esos fondos los da Europa para España no para el Gobierno”, ha enfatizado.

“Ayer no se hablaba del rechazo de los partidos responsables, como nosotros, a ese afán de que Moncloa haga lo que quiera con el dinero europeo, se veía quién avalaba la discrecionalidad del Gobierno y Vox lo que ha hecho es darle carta blanca, cheque en blanco a Sánchez para que haga lo que le dé la gana, sin dar ninguna explicación a nadie, con esos fondos. Y, de hecho, le ha dado un salvavidas, porque Sánchez puede sobrevivir más tiempo al frente del Gobierno gracias a que usa mal los fondos europeos para tener dinero y repartirlo a quien le dé la gana”, ahonda.

Deja claros los motivos por los que su organización no ha apoyado el decreto: “La Unión Europea debe saber el plan que ha propuesto Sánchez para gestionar 140.000 millones. Nosotros no podíamos hacernos responsables de ese plan por eso no lo hemos apoyado”.

Además, cree que se ha perdido la ocasión de mandar un mensaje a Europa de que en España se puede hacer lo mismo que en otros países europeos que se ha puesto a reputados economistas al frente de los fondos.

Vox es un elemento que beneficia a la izquierda en España, asegura Egea. “Es un movimiento que ha querido crear la izquierda desde hace tiempo. Estamos viendo como el PSOE cuida a Vox y tira de él en los momentos más críticos y hoy Vox le ha devuelto el favor a Sánchez”.