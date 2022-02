Europa Press News via Getty Images

Así se ha decidido en el Comité de Dirección del Partido Popular “por unanimidad”, añaden las fuentes, tras estar reunido desde las once de la mañana hasta casi las ocho de la tarde.

¿Por qué es tan importante la Junta Directiva? Es el órgano en el que se tiene que decidir si hay un congreso extraordinario o no. Para ello, sería necesario que lo apoyasen dos tercios de la cúpula del partido (formada por más de 400 miembros). Según la Cadena Ser, en esa cita el propio Casado podría convocar el congreso (que toca en el mes de julio).

Pero Casado no ha tomado esa decisión después de estar horas reunido con su núcleo duro en Génova 13. Allí ha escuchado a los miembros del Comité de Dirección y ha llamado también a diputados y cargos afines para medir sus apoyos.

No ha sido tampoco una balsa de agua. De hecho, ha habido ciertos momentos de tensión, ya que algunos miembros cercanos han mostrado visiones diferentes a la hora de resolver la crisis, como Andrea Levy, Elvira Rodríguez y Ana Pastor.

Supone ir a una lucha directa y con nombres. A pesar de que Casado intentó rebajar la guerra durante el fin de semana claudicando ante Ayuso cerrándole el expediente, no se consiguió cerrar la crisis. De hecho, según fuentes consultadas, los barones estuvieron hablando entre ellos a lo largo del fin de semana y consideraron que ya no les valía Pablo Casado. La voz cantante la ha llevado el gallego Feijóo, en contacto permanente con Díaz Ayuso.

A los pocos minutos llegaba la otra bomba: Feijóo subía el tono en Galicia. Una petición muy directa: “Medias urgentes, que no serán fáciles”. Los dos habían hablado durante el fin de semana, pero no lograron un acuerdo. Las palabras del gallego venían a pedir un congreso extraordinario y la salida de Casado, ya no le valía la cabeza de Teodoro García Egea. Y otro dardo directo: le llamaba a tomar la solución final.