(Casi) crónica de una ruptura anunciada

Pero Sánchez no quiere sentarse a solas con Iglesias. Parece tener claro el destino electoral. No se mueve de su propuesta y ha descartado ese encuentro no respondiéndole desde la tribuna. El jefe del Ejecutivo sigue metiendo presión a UP diciéndoles que sería la cuarta vez que no permiten un Gobierno socialista y sigue en público señalando que no quiere elecciones.

La idea que hay en UP y en el resto de oposición es que el socialista ya tiene decidido ir a las urnas. “La sensación es que Sánchez no quiere acuerdo”, decía una persona cercana a Pablo Casado. Y un dato llamaba la atención a muchos parlamentarios: Pablo Iglesias confesaba que desde la investidura fallida Sánchez no le ha llamado ni una vez. Cero.