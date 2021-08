Casillas emociona en Instagram con este mensaje tras participar en la extinción del incendio de Ávila

El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus, que proporciona información geoespacial puntual y precisa y que pertenece al programa de observación de la tierra de la Unión Europea, contabiliza en 22.723 hectáreas arrasadas en el incendio forestal con un nivel 2 de peligrosidad en una escala de 0 a 3 -de menor a mayor intensidad- pero sin peligro para la población.

Hasta el momento, la Junta de Castilla y León ha asegurado que son al menos 12.000 hectáreas quemadas y que, con esta cifra, es el más extenso en los últimos 40 años en Castilla y León.

El sistema copérnico acaba de actualizar sus datos y con la última medición realizada esta pasada noche indica que las hectáreas quemadas ascienden a 22.723.

Este es el mensaje completo:

Con dureza ante las llamas! Sin ningún miedo de ayudar y colaborar con la gente! Enormes aquellos que más sabían y que han guiado a los que no teníamos ni idea de coger un azadón! Por estas cosas son las que se siente uno orgulloso de que nos conozcan! Aunque siendo humildes, os digo que hubiéramos preferido estar en segundo plano! Y que esto no hubiera sucedido jamás! Ole vuestras ganas! A TODOS! Nadie, aunque haya sido simplemente acercar agua, envolver los bocadillos o apartar una ramita seca, se puede sentir mal! Sois muy buena gente amigos de Navalacruz! Que digo amigos! Familia! Será recordada como tantas otras historias! Y esta en especial, no gustara contar! Buenas noches a todos! Extensible a los ya formados y grandes servicios sociales que luchan contra los incendios constantemente! Fin del día. Descanso