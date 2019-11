Caso Cantora: el engaño en el que han caído Miguel Ángel Silvestre y otros famosos

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images El actor Miguel Ángel Silvestre en los premios GQ Hombre del Año.

Quien haya entrado en Twitter en la mañana de este martes habrá visto que durante horas se han mantenido como trending topic Caso Cantora y el nombre del actor Miguel Ángel Silvestre. Al pinchar en ellos empezaban a caer tuits en los que se nombraba a un amigo de Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban, y un supuesto audio de Silvestre dirigido a una modelo rusa.

En resumen, un follón difícil de entender. Estas son las claves para hacerlo:

Qué es el Caso Cantora

No tiene nada que ver con la casa de Isabel Pantoja. Se ha llamado así a un engaño a varios famosos que ha salido a la luz este martes.

En qué consiste el engaño

Como se ha destapado ahora, durante siete años una persona (hay quien afirma que Ismael, el mejor amigo de Andrea Janeiro) ha suplantado a la modelo rusa Victoria Perusheva y con sus imágenes ha creado un perfil falso, el de Cantora, bajo el nombre Alba Soltero Ferrer, desde el que ha entablado relación con varios famosos.

Quiénes son los famosos afectados

El actor Miguel Ángel Silvestre es el más mencionado pero también han picado otros como la cantante Rosalía o los televisivos Alejandro Albalá o Suso Álvarez.

Qué le ha ocurrido a Miguel Ángel Silvestre

Este martes se ha difundido un supuesto audio del actor dirigido a la falsa modelo en el que le dice cosas del tipo ”¿Por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo?” o “Yo cuando me como los helados me los como muy en serio”.