Caso Kitchen: la cocina sigue oliendo mal

OSCAR DEL POZO via Getty Images Cospedal y Rajoy

Europa Press News via Getty Images Fernández Díaz, en la Audiencia Nacional

En ese auto, el magistrado archivaba la causa por falta de indicios para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz. En las 81 páginas, descartaba la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior “delimitando los hechos objeto de enjuiciamiento sobre la base exclusivamente de los indicios existentes”.

Además, el magistrado subrayaba que no había pruebas para creer al comisario Villarejo, que había afirmado que enviaba mensajes a Mariano Rajoy para informarle sobre cómo iba la operación para robar los documentos a la familia Bárcenas. Según el juez, no hay nada que permita sostener que el ex policía tuviera “comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”. La Cadena Ser revelaba este jueves, en cambio, que el juez decidió cerrar la investigación cuando faltaban diligencias por investigar sobre ese supuesto móvil del expresidente (los agentes de la Unidad de Asuntos Internos le habían remitido apenas tres días antes un informe en el que le comunicaban que estaban pendientes de recibir distinta información sobre ese número).

En la Fiscalía Anticorrupción hay cosas que no cuadran sobre el cierre y por eso lo han recurrido, pidiendo al juez que vuelva a investigar. Y va más allá: creen que la responsabilidad no puede frenarse en Fernández Díaz y han dejado constancia en su escrito ante la Audiencia Nacional que hay “elementos” que podrían derivar en una “posible responsabilidad” del expresidente Rajoy.