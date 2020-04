Guía para entender qué pasa con el recuento de casos y fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Sanidad solo contará los casos de fallecidos confirmados por test. Además, desde este viernes, los datos de personas con la COVID-19 que remitan las comunidades autónomas deberán desglosarse en dos categorías: pacientes con síntomas y asintomáticos.

El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que son “pocas” las autonomías que han podido remitir hasta ahora la información de infectados con sintomatología y sin ella, porque “no todas tienen la capacidad”. Aunque Simón espera que pronto puedan hacerlo las 17.

El Boletín Oficial del Estado recoge una orden ministerial que vuelve a modificar por tercera vez el criterio que aglutina los datos que está arrojando la pandemia en España. La orden de este viernes cambia la publicada el 21 de marzo, que a su vez modificó la del 15 de ese mismo mes.

¿Cuál es el cambio de Sanidad?

El principal es un criterio único. Desde este viernes toda la información sobre contagiados, hospitalizados, ingresados en cuidados intensivos, altas y fallecidos se debe dar, específicamente, solo sobre casos confirmados tras una prueba diagnóstica.

Sobre la prueba, la orden que ha publicado el BOE también advierte de que se debe notificar el método en que se ha basado. Es decir, si se se ha efectuado con la técnica de PCR, más lenta pero más fiable, o por un test de anticuerpos.

El sistema es contrario al de Cataluña, que este jueves elevó su cifra de fallecidos porque incluyó los casos sospechosos de COVID-19 por tener los síntomas, aunque sin que se les hubiera realizado el test.

Pero a partir de ahora, los datos que lleguen a la base de datos del ministerio deben ser solo de casos confirmados como positivos.

¿Qué contabiliza Cataluña?

Cataluña decidió cambiar el criterio para contabilizar fallecidos. Y casi duplicó este jueves el número de decesos. Pero las estadísticas de Sanidad no recogieron ese aumento. Otras autonomías, como Madrid, vieron con buenos ojos el cambio de la Generalitat. Cataluña ha pasado a tener en cuenta los registros de las funerarias y recoge los fallecidos en residencias de ancianos y en domicilios particulares con síntomas, pero sin prueba.

¿Cuál es el problema con las cifras?

Sanidad ha homogenizado un criterio para todas las autonomías. Desde el comienzo de la crisis hasta el 14 de marzo, cada comunidad publicaba sus propias cifras. Pero esos datos no reflejaban un criterio común. Madrid y Castilla y León, por ejemplo, contabilizaban a sus ingresados en UCI con el número de pacientes de cada día. Y el resto enviaba el acumulado, es decir, el total de ingresados hasta el momento.

Este paso llega después del cambio de Cataluña y tras las críticas desde la oposición y algunas autonomías que insisten en que el número de decesos sería mucho mayor que el reconocido oficialmente.

Simón ha reconocido que las cifras de nuevos casos de los últimos días están “un poco distorsionadas” por la realización de los test rápidos, algunos de ellos en personas asintomáticas. Por eso, considera que el efecto de incremento se verá reflejado “durante dos, tres o cuatro días”.

Sanidad asegura que tendrá que que “ir corrigiendo las cifras para hacerlas lo más homogéneas posibles”. Ese es el motivo por el que Simón ha insistido en la importancia de la orden que ha emitido el Gobierno este viernes para unificar los datos de las comunidades autónomas con el mismo criterio.

¿Qué muertes se recogen?

La nueva directriz de Sanidad precisa, por si no estaba claro, que los datos que remitan las autonomías del número de fallecidos tienen que incluir aquellos que mueran en cualquier lugar, no solo en los hospitales. También en residencias de ancianos.

El problema es que si no se hacen pruebas suficientes fuera de los hospitales, algo que ha sido la tónica, al menos al inicio de la crisis, no se agregarán al cómputo de confirmados y, por tanto, no aparecerán en las estadísticas oficiales.