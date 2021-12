Castells, el ministro de "pelo alboratado" que no compartía la escisión de Ciencia y Universidades

El sociólogo Manuel Castells ha salido del Gobierno después de dirigir durante casi dos años la cartera de Universidades, a propuesta de Unidas Podemos. El más veterano del Consejo de Ministros ha decidido dejar la política por motivos personales y, con su marcha, deja en el aire la reforma universitaria más esperada en 20 años.

Pese a ser uno de los ministros menos mediáticos, durante su paso por el Gobierno, ha dejado momentos virales y alguna que otra polémica.

Entre ellas, los anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y la Ley de Convivencia Universitaria que ha tenido críticos y alabadores. La reforma universitaria pasó en agosto el primer trámite después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a acabar con la precariedad del profesorado, promover el acceso a la educación superior y fomentar la investigación.

Sin embargo, no todas las medidas han sido bien recibidas por la comunidad estudiantil que organizó un parón universitario el pasado 18 de noviembre alegando que la reforma “estaba lejos de contener mejoras y retrocede en derechos estudiantiles”.

Otros puntos que han generado controversia han sido la expulsión de hasta tres años a los alumnos que plagien, falsifiquen documentos, destruyan patrimonio o participen en novatadas. Además de incluir en el marco legal a las universidades privadas y sus centros adscritos.

Sin embargo, a esta reforma le queda aún bastante camino por recorrer y será la nueva figura al frente del ministerio, Joan Subirats, el que continúe este proceso.

Sus primeros días como ministro

Su inicio en el Gobierno comenzó con la critica sobre la escisión de su cartera del Ministerio de Ciencia, que él mismo no compartía. El 13 de enero Castells recibió el maletín de manos del también exministro Pedro Duque y aseguró que había “dos ministerios y un proyecto”.

Y ese no fue el único momento clave de los primeros días de Castells en el Gobierno. En su estreno como ministro se viralizó una cuenta parodia en Twitter creado por el polémico Tommasso Debenedetti y que entre sus primeras publicaciones anunció la muerte del politólogo estadounidense Francis Fukuyama.

El perfil falso ya no existe, pero Castells ha sido foco de otras suplantaciones de identidad en la red social, como la de @elmanucas que continúa activa y tras conocer la noticia de su salida ha escrito: “A mí no me saca ni cristo. No os creáis las fake news”.