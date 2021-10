Castells: "La vuelta del rey emérito complica las cosas a la monarquía"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que la posible vuelta a España del rey emérito, Juan Carlos I, afincado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, “complica las cosas a la monarquía”.

En una entrevista concedida a Efe, el titular de Universidades considera que el regreso del monarca -se desconoce si sería un regreso definitivo o eventual- no supone ningún problema para el Gobierno: “nosotros en eso no entramos”.

Castells ha hecho estas declaraciones tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto archivar las tres investigaciones abiertas sobre los fondos de Juan Carlos I en el extranjero desde hace más de un año al no observar indicios de delito.

En este sentido, y según han informado a Efe fuentes de su entorno, el rey emérito “cree que ya puede volver” después de que no fructificaran los intentos que hizo antes al poder comprometer a su hijo, el actual monarca español, Felipe VI.

Estrategia compartida al 100% con Yolanda Díaz

Asimismo, Castells ha señalado que comparte al 100% la estrategia de la Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para elaborar un espacio a la izquierda del PSOE, porque si nadie lo ocupa, “mucho voto de ese ámbito se iría a la abstención, y hay peligro de que gobierne la derecha”.

El titular de Universidades ha subrayado que en ese espacio a la “izquierda del PSOE” tiene que estar claramente Unidas Podemos como único grupo “fuertemente organizado, con capacidad y capilaridad” para recibir el voto de decenas de miles de jóvenes que no se sienten representados.

“La ampliación de ese espacio es fundamental para la izquierda [...} y el PSOE no puede verlo como una alternativa directa”, ya que servirá para ampliar los sectores a los que los socialistas no llegan, ha dicho el responsable de Universidades, quien ha advertido de que “aún no está hecho y es la propuesta de Díaz”.

Tras destacar la capacidad de la Vicepresidenta segunda para “transformar la política española”, ha vaticinado que Díaz recibirá cantidad de “torpedos” de todas partes, tanto de la derecha como de la izquierda, aunque cree que no le afectarán porque “es fuerte, resiliente, con ideas muy claras y una gran capacidad personal e intelectual”.

Castells no ha querido desvelar ningún detalle sobre el desarrollo de la Mesa de Debate de Cataluña -“la negociación la lleva personalmente el presidente del Gobierno y tenemos que hacerlo de forma discreta para que avance”-, y ha asegurado que en las últimas semanas ha habido mucha convergencia entre los dos socios del Ejecutivo.