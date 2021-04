'Castelvines y Monteses' y 'Las troyanas', ruido y nueces en el Teatro de la Comedia

También se va concretando en sus formas. Unas formas que podrían definirse, como se dijo al principio, en ruido o nueces, usando los sustantivos con los que habitualmente se traduce al español el título de la comedia de Shakespeare Much ado about nothing .

Las troyanas, sin embargo, sería una obra cuyo objetivo es hacer poco ruido y dar muchas nueces. No es que reniegue del espectáculo o que no tenga imaginación, tiene imágenes visualmente buenas, potentes. Pero se entiende que esta tragedia plantea un debate público y sus argumentos. El de los vencedores y el de los vencidos. ¿Cuáles son los límites de la venganza sobre aquellos enemigos que han sido derrotados? ¿Les despoja la derrota de derechos humanos? ¿Dejan de ser hombres y mujeres por el hecho de haber perdido? Esta obra parece decir, escúchalas que también son humanas. No alimentes su deseo de venganza. No sigas alimentando la batalla, porque si no, continuará la guerra.