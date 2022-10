Castigados hasta la eternidad

John Shearer via Getty Images

John Shearer via Getty Images

Una idea, la de la sanción celestial, conecta con algunos de los personajes de la mitología griega. Y es que los dioses helénicos, a pesar de no ser pioneros en esta materia, no se cansaron en castigarnos a los humanos con penas eternas. Si no que se lo digan a Ixión, el rey de Tesalia, el lujurioso monarca que intentó mantener relaciones sexuales con Hera, la esposa de Zeus.