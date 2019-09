Cataluña, el escollo de los escollos entre PSOE y Podemos

Independencia, procés, referéndum, Diada, 9-N, 1-O, presos políticos o políticos presos... El debate político español lleva embarrado y enfrascado en Cataluña desde hace muchos años. Es evidente que la solución al conflicto territorial no es sencilla, ya que tanto el independentismo como el unionismo mantienen sus fuerzas en la región y el diálogo entre ambos se ha roto. El eco de sus batallas resuena en todo el país y contribuye al bloqueo político. Precisamente, Cataluña se ha convertido en el principal escollo en la relación entre los dos grandes partidos políticos de izquierdas, PSOE y Unidas Podemos, para la formación de un Gobierno en España, una vez que Pablo Iglesias ha dado un paso atrás y ha renunciado a ser ministro.

Las posiciones de Unidas Podemos sobre esta comunidad no gustan nada en Ferraz. A pesar de que Iglesias se comprometió a que la coalición asumiría la postura del PSOE sobre Cataluña en caso de acuerdo, las discrepancias entre ambas formaciones han aparecido en el Congreso desde el primer momento, y eso que todavía la Cámara no está a pleno rendimiento. Si finalmente la legislatura echa a andar, no parece que vaya a ser un camino de rosas.

Uno de los últimos episodios de la confrontación se ha vivido esta misma semana cuando los representantes de Unidas Podemos en la Diputación Permanente del Congreso han votado junto a los independentistas a favor de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, para explicar un informe elaborado por España Global —la secretaría de Estado que dirige Irene Lozano, que antes se conocía como Marca España— en el que se detalla un plan para combatir el discurso del independentismo en el exterior.

La petición de comparecencia de Borrell no salió adelante gracias a que el PP, Ciudadanos y Vox se pusieron al lado del Gobierno, pero las declaraciones de la diputada Aina Vidal (En Comú Podem) han preocupado mucho a los socialistas. Vidal calificó de “cutre, ultra, hooligan y sesgado” al informe y de “ultras” a los responsables de Exteriores. “Son sus propios Quim Torra”, afirmó sobre ellos.