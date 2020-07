Cataluña obligará desde este jueves a llevar mascarilla aunque se cumpla la distancia de seguridad

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Turistas en la Casa Batlló de Barcelona el 2 de julio de 2020 (Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

El uso de la mascarilla será obligatorio en toda Cataluña desde este jueves tanto en el interior como en el exterior e independientemente de que se cumpla o no la distancia de seguridad entre personas, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat Quim Torra .

A primera hora de esta mañana, el ministro de Sanidad Salvador Illa aseguró en una entrevista en Catalunya Radio acerca de la posibilidad de hacer obligatorio el uso de mascarilla en la comunidad, que éste ya es obligatorio en toda España, excepto en casos de patologías respiratorias. “Si alguna comunidad autónoma va más allá, no tengo nada que decir”, añadió.

Temporeros del Segrià

En las preguntas parlamentarias al presidente catalán, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al Govern de “evadir sus responsabilidades como administración pública con competencias en materia de trabajo” al no haber garantizado “una vida digna y unos derechos laborales dignos para los trabajadores de la fruta” en la comarca del Segrià.

“La situación actual nace de una incapacidad y una falta de voluntad endémica de todas las administraciones”, ha apuntado la diputada, que ha añadido que llevan “años” denunciándola y que tienen la impresión de que confinan “a los vecinos, pero no confinan la explotación laboral”.

A lo que Torra ha respondido que se niega a que se “criminalice” a los agricultores y a los temporeros y ha reclamado al Gobierno “la regularización de todos los temporeros”: “Si el Estado hubiese actuado como tenía que actuar no nos encontraríamos en esta situación”, ha considerado.

“Necesitamos máxima protección a los trabajadores, si no pueden ir a trabajar se les tiene que compensar para que puedan hacer tranquilamente este confinamiento en casa y ayudar a los empresarios para que puedan tirar adelante sus negocios”, ha indicado el presidente.

En la misma línea que la diputada de la CUP se ha expresado la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha acusado a Torra de “centrifugar” sus responsabilidades y le ha preguntado si el confinamiento del Segrià no ha llegado antes por discrepancias en el seno del Govern.

Torra ha contestado que la situación de Lleida “es muy compleja” y ha reiterado que él está “al lado de los payeses” y que por tanto se niega “a que también se les criminalice”: “Hoy es importante lo que nos digan los médicos y las enfermeras del (hospital de Lleida) Arnau de Vilanova”.

Torra e Iceta chocan por la gestión de las residencias

En una pregunta a Torra este miércoles en el Parlament, Iceta ha afirmado que no confían en el Govern porque “intenta derivar las responsabilidades a otros”, y le ha afeado que a día 7 de abril el ejecutivo catalán no tuviera datos de dos de cada diez residencias: ”¿Cómo confiamos en un gobierno que no sabe lo que pasa en las residencias? La única manera de transmitir confianza es con transparencia y eficacia”.

Torra le ha respondido que “no tenemos ni idea de lo que ha pasado en las residencias españolas”, ya que el Gobierno ha sido “incapaz” de dar los datos de muertos en estos centros.

“Algún día saldrá: en España hay el doble de muertos por COVID, porque todavía no han contado los muertos en residencias. Este dato de las residencias no me lo saque a mí”, ha aseverado el presidente de la Generalitat.

Previamente, Iceta le ha acusado de culpar de todo “a Madrid”: ”¿la culpa es de Madrid, de que no haya secretario de Salud Pública?”.

“Si quieren que haya confianza, abandonen las excusas, y cuanto antes se pueda formar otro Govern, mejor”, ha sostenido el líder de los socialistas catalanes. Torra ha contestado que “es un axioma que le compro: la culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independientes”