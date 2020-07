Cataluña presentará un recurso de inconstitucionalidad para obtener las competencias del ingreso mínimo vital

NurPhoto via Getty Images

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV): “Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat”.

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que lo presentarán para que no pase lo mismo que con el pago de los ERTE, y ha asegurado que su departamento ha hecho “dos declaraciones pidiendo el traspaso” de la gestión el IMV.

Ha criticado que el Gobierno “no tiene voluntad de negociar” y coordinarse con la Generalitat, y ha sostenido que se necesita una ventanilla única para pedir el IMV y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RCG), la prestación gestionada por el Govern.

El conseller ha asegurado que, ante esta situación, su departamento ha decidido “dar un paso adelante”, y ha concretado que el recurso de inconstitucionalidad se está preparando y pasará por el Consell Executiu de la semana que viene o el primero después del verano.

El Homrani ha afirmado que el IMV es una buena noticia y que pensar que llegará a 300.000 personas en Catalunya es “una mirada optimista”, pero ha defendido que si se trabaja de manera alineada con la RGC se puede crecer en capacidad de cobertura.

Ha explicado que con el IMV “se ahorrará una parte” de la RGC, que se utilizará para cubrir a las personas que queden fuera del IMV, y también ha dicho que están estudiando si atribuirá por aspectos vinculados a la vivienda, como en País Vasco, o para personas en situación de precariedad laboral.

“Que los ERTE no se conviertan en ERE”

Preguntado por los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa de este martes, el conseller ha dicho que este es el primer dato real de la crisis derivada del coronavirus, y ha apuntado que hay empresas que “siguen muy dormidas” pese a haber salido de la fase más dura de la pandemia.

“El reto será en otoño, que los ERTE no se conviertan en ERE”, ha afirmado el conseller, que ha añadido que hace falta que el tejido económico actúe de forma no tan conservadora como hasta ahora y ha sostenido que las políticas deben acompañar y dar soluciones y seguridad económica.

Ha criticado la gestión de los ERTE por el Gobierno, ha dicho que la Conselleria se ofrecido en más de diez ocasiones para ayudar al Ministerio de Trabajo y que la respuesta que han obtenido es que no hacía falta: “No se quiere aceptar que la gestión ha sido un desastre”, ha reprochado.

Dos reuniones con Nissan por semana

Sobre las negociaciones de Nissan, el conseller ha explicado que han convocado dos reuniones de mediación por semana y que las partes solo se han encontrado “cuando ha convocado el departamento”, y ha dicho que por ahora los trabajadores no reconocen el ERE que pone sobre la mesa la empresa, y que ante esto, la compañía se bloquea, en sus palabras.

“Nos corresponde trabajar en un escenario de mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados a la automoción” y ha destacado que el otro pilar del sector en Catalunya, Seat, está en buenas condiciones, tras lo que ha pedido a las administraciones que apuesten por los puntos de recarga para los vehículos eléctricos.

Amnistía para los presos

Preguntado por la suspensión del tercer grado a los presos independentistas, el conseller ha reclamado la amnistía como “la vía política más clara” y ha asegurado que ayudaría a iniciar con fuerza una mesa de negociación para superar la situación política actual.

“Los aparatos Estado no quieren ningún tipo de solución. El Gobierno del Estado no se puede seguir abnegando en la separación de poderes, se esconde tras la separación poderes para no tomar decisiones políticas”, ha criticado El Homrani.

Ha sostenido que lo que piden la Fiscalía y el Tribunal Supremo le recuerda “a los centros de reeducación de regimenes totalitarios donde iban los disidentes”, y ha reprochado que el Gobierno no haya hecho ningún movimiento político en un año.

Sobre el indulto de la exconsellera Dolors Bassa, a quien ha sustituido en la Conselleria de Trabajo, el conseller ha señalado que ha firmado la petición de indulto presentada por UGT y ha destacado que ha sido firmada por personas que no son independentistas: “Han sido muy valientes”.