Cataluña retrasará la vacunación desde el lunes al agotar las reservas

Cataluña acabará de poner las 217.000 vacunas que ha recibido hasta ahora el próximo lunes, día 1 de febrero, ya que esta semana no se han recibido las 8.500 dosis previstas por Moderna y se han recortado los viales de Pfizer, por lo que retrasará la administración de la vacuna hasta tener nuevas dosis.



Así lo ha asegurado este miércoles en rueda de prensa el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, que ha considerado que esto supondrá que algunas segundas dosis de la vacuna se deberán administrar a los 28 días y no a los 21 días como estaba previsto.



Entre hoy, miércoles, y mañana jueves se administrarán unas 17.000 dosis que quedan por poner y otras 30.000 que han llegado se pondrán entre el viernes y el lunes por la noche, por lo que las neveras donde se guardan las preciadas vacunas quedarán “vacías” en ese momento, a la espera de que lleguen nuevas dosis de Pfizer y Moderna.



Debido también a esta situación de distribución de las vacunas, los responsables de Salud no se plantean avanzar la vacunación de las personas de más de 80 años en Cataluña, que son unas 400.000, lo que supone que se necesitarían unas 800.000 dosis de vacunas para ellas.



A juicio de Argimon, llegar al 70% de la población catalana vacunada en verano será difícil dado que se precisarían unos 10 millones de dosis, una cifra que a día de hoy se antoja muy lejana, por la reducción en el suministro que han planteado para Europa las tres principales compañías farmacéuticas, Pfizer, Moderna y también AstraZeneca, cuya vacuna no ha sido aún aprobada por la Unión Europea.



“Es un deseo llegar al 70% de la población vacunada pero tendríamos que saber cuándo podemos tener las vacunas y la cadencia de su llegada”, para planificar el proceso, ha considerado el secretario de Salud Pública.



Argimon se ha mostrado partidario de que las dosis hubiesen llegado en un número elevado, como en dos tandas de 350.000 y no tanto semanales, y así agilizar la vacunación.



Según datos facilitados hoy por la subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, en Cataluña ya se han administrado 200.704 vacunas, de las que 182.433 corresponden a primeras dosis y unas 18.000, a segundas dosis.



De las más de 182.000 primeras dosis, unas 49.000 se han puesto a personas mayores que viven en residencias geriátricas.



Más de la mitad de las vacunas, el 57%, se ha administrado en los centros sanitarios, especialmente hospitales y atención primaria, a todo su personal, incluidos directivos y también voluntarios, para evitar los brotes nosocomiales (en el interior de estos espacios), que son de muy difícil control, ha precisado Argimon.



Cabezas ha asegurado que se han vacunado al 80% de los usuarios de centros de día integrados en residencias de ancianos y que los que no lo están quedan pendientes de vacunación.