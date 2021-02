Cataluña y los vecinos de la quinta planta

Este texto fue escrito para su publicación en las ediciones internacionales de HuffPost.

Un edificio comienza a arder y el matrimonio de la quinta planta aprovecha para discutir, rodeado por las llamas, si se divorcian tras varias décadas casados. Una situación así de surrealista es la que vive Cataluña estos días. Con la pandemia desbocada —más de medio millón de casos desde marzo pasado y cerca de 10.000 fallecidos en una región con 7,5 millones de habitantes—, no es momento para discutir de independencia. Los españoles contemplan las elecciones de este domingo como algo fuera de lugar. Y, sobre todo, innecesario.

Es una visión que comparten de alguna forma los propios catalanes, quienes se debaten estos días en si compensa poner en riesgo la salud por ejercer el derecho al voto. Lo cierto es que las elecciones del 14 de febrero son las más descafeinadas de las tres que se han celebrado en Cataluña en los últimos seis años. Mientras que en las anteriores el único tema importante era la independencia de España, en estas el tema está, por supuesto, encima de la mesa, pero con un fondo y unas formas diametralmente distintas.

De los partidos que compiten por la presidencia de Cataluña sólo hay uno, Junts Per Catalunya —el partido del expresidente fugado Carles Puigdemont—, que sigue defendiendo la independencia a cualquier precio. Los demás oscilan entre el sí con condiciones de Esquerra Republicana al no más rotundo de las formaciones españolistas. Todos los analistas políticos coinciden: el vigor de las pulsiones independentistas, arrojen las urnas el resultado que arrojen, no va a ser en ningún caso el mismo de hace dos años. De hecho, estas elecciones se celebran de forma anticipada por discrepancias entre los partidos independentistas que formaban el Gobierno.