Catherine Zeta-Jones responde a quienes daban por rota su relación con Michael Douglas

La fama no lo es todo, ni siquiera para los actores que tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. O al menos no lo es para dos de ellos, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. La pareja se casó el 18 de noviembre del 2000 y todo el mundo apostaba porque la relación no duraría ni dos días, especialmente por la diferencia de edad, ya que el hijo de Kirk Douglas es 25 años mayor que su esposa.