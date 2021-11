Catorce años después, el creador de la serie David Chase aclara algunos de los misterios y preguntas que rodean a ese mítico final. En una entrevista concedida a la revista The Hollywood Reporter, Chase se ha sincerado sobre el significado de esos segundos en negro que desconcertaron a miles de personas en el mundo, confirmando que, efectivamente, Tony Soprano muere asesinado. “No tenía idea de que causaría tanto alboroto”, confiesa y asegura que la polémica que rodeó al final llegó a enfadarle especialmente. “Lo que era molesto era cuánta gente quería ver a Tony asesinado. Querían verlo caer boca abajo sobre los lingüini”, explicaba el creador. “Dios, seguiste a este tipo durante siete años y sé que es un criminal. Pero no me digas que no lo amas de alguna manera, no me digas que no estás de su lado de alguna manera. ¿Y ahora quieres verlo asesinado?”, lamentaba.