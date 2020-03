'Cats' arrasa en los Premios Razzie 2020, los anti-Oscar a las peores películas del año

Con un total de seis premios, Cats, que aspiraba a ocho estatuillas, se convirtió en la principal ganadora -o perdedora- de estos galardones, que a diferencia de otros años no celebró una gala de entrega por la recomendación de evitar reuniones de multitudinarias por el coronavirus .

Por su parte, John Travolta ganó el premio al peor actor por dos papeles, en The Fanatic y Trading Paint, aunque ya lo consiguió en el año 2000. Hilary Duff, la estrella de Lizzie McGuire, triunfó como la peor actriz por su papel como Sharon Tate en la película El asesinato de Sharon Tate, una de las peor valoradas por la crítica de todo el año.

Eddie Murphy, nominado al Globo de Oro por la aclamada Dolemite is My Name, recibió el reconocimiento Razzie Redeemer Award, una categoría especial que premia a un ganador de los Razzie anterior que consigue remontar su carrera tras una época de fracaso entre la crítica o comercial.

Repasa aquí la lista completa de ganadores de los Premios Razzie 2020:

Peor película

Cats

The Fanatic

El Asesinato de Sharon Tate

Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Peor actor

John Travolta (The Fanatic y Trading Paint)

James Franco (Zeroville)

David Harbour (Hellboy)

Matthew McConaughey (Serenity)

Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood)

Peor actriz

Hilary Duff (El asesinato de Sharon Tate)

Anne Hathaway (The Hustle y Serenity)

Francesca Hayward (Cats)

Tyler Perry (A Madea Family Funeral)

Rebel Wilson (The Hustle)

Peor actor de reparto

James Corden (Cats)

Tyler Perry (A Madea Family Funeral por Joe y Uncle Heathrow)

Seth Rogan (Zeroville)

Bruce Willis (Glass)

Peor actriz de reparto

Rebel Wilson (Cats)

Jessica Chastain (Dark Phoenix)

Cassi Davis (A Madea Family Funeral)

Judi Dench (Cats)

Fenessa Pineda (Rambo: First Blood)

La peor pareja en pantalla

Cualquiera par de medio felinos/medio bolas humanas de pelo de Cats

Jason Derulo y su bulto neutralizado (Cats)

Tyler Perry y Tyler Perry (A Madea Family Funeral)

Sylvester Stallone y su rabia impotente (Rambo: Last Blood)

John Travolta en cualquier personaje que acepta

Peor director

Tom Hooper (Cats)

Fred Durst (The Fanatic)

James Franco (Zeroville)

Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood)

Neil Marshall (Hellboy)

Peor guión

Cats

El Asesinato de Sharon Tate

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Peor remake o secuela

Rambo: Last Blood

Dark Phoenix

Godzilla, King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Peor falta de respeto por la vida humana y la propiedad pública

Rambo: Last Blood

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Premio a la redención

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Keanu Reeves (John Wick 3 y Toy Story 4)

Adam Sandler (Uncut Gems)

Jennifer Lopez (Hustlers)

Will Smith (Aladdin)