Causa indignación tras publicar el audio con lo que le pasó durante una entrevista de trabajo

Una mujer graba lo que le ha pasado en una entrevista de trabajo y lo comparte en Twitter. Twitter

La usuaria de Twitter Mar ha compartido en su cuenta una grabación sobre lo que le ha sucedido en la segunda entrevista de trabajo que ha mantenido con una empresa y ha generado una gran indignación en redes sociales.

Después de que en la primera reunión la responsable de la entidad preguntara a la candidata si tenía hijos, algo a lo que no respondió, tras proponerle una segunda entrevista, ella no dudó en grabar la conversación.

“Hoy he tenido la segunda entrevista de trabajo en la misma empresa que ayer me preguntó si tenía hijos porque ya tenía 38 años”, ha señalado en redes sociales.

La mujer captó lo que la responsable de la compañía le preguntó sobre su vida personal. ”¿Tienes niños? Que me has dejado con la curiosidad ¿Tienes niños?”, cuestionó.

Una cuestión que extrañó a la candidata y por la que respondió, asegurando que “no me parece muy oportuna”. “Pero la hacía con toda la mejor voluntad del mundo y me has mandado a freír patatas”, justificó la empresaria, entre risas.

Ante la falta de respuesta de la candidata, la responsable de la entidad reiteró su pregunta. “Pero no me has contestado, ¿tienes niños o no tienes?”, insistió.

“Pero es que no tengo que contestarte a estas preguntas. Es que es ilegal preguntarlas. Es ilegal preguntar este tipo de cuestiones”, defendió la mujer, poco antes de que la empresaria reconociese que es ilegal. “Sí, sí... lo sé... sí pero estamos... yo decía un poco para tener, para organizar un poco tu vida, saber si los horarios te encajaban o no”, añadió.

La candidata al puesto de trabajo no dudó en recordarle que “ya te he comentado que los horarios sí me encajaban” y destacó que su horario laboral “no tiene nada que ver con que tenga niños o no”.

“Vale, vale. No has querido satisfacer mi curiosidad personal”, indicó la responsable, justo antes de que la entrevistada razonara que no lo hizo porque “no me parece oportuno, la verdad y menos entre mujeres”.

“No, no. Al contrario. Si yo estoy la primera, he intentado organizar la vida de todos, a lo mejor es esto para poder... pues para que justamente como te dije tener una... poder trabajar y conciliar la vida profesional y la vida personal. Es mi primer objetivo como empresaria”, finalizó la empresaria.

La entrevista de trabajo se ha hecho viral en Twitter y, en menos de un día, ya ha alcanzado los 4.500 me gusta.

Hoy he tenido la segunda entrevista de trabajo en la misma empresa que ayer me preguntó si tenía hijos porque ya tenía 38 años. Lejos de rectificar han insistido en el mismo tema a sabiendas de la ilegalidad que estaban cometiendo. La diferencia es que hoy sí lo he grabado pic.twitter.com/fl3DyJa0BJ — Mar ♀ ☂️ (@Mar_y_tal) May 5, 2022

Un audio que ha indignado a mucha gente en redes sociales y algunos usuarios no han dudado en criticar lo sucedido. “Es increíble que una mujer desempleada tenga que aguantar estas cosas en una entrevista de trabajo. Increíble”, ha señalado uno de ellos.

Es increíble que una mujer desempleada tenga que aguantar estas cosas en una entrevista de trabajo. Increíble. https://t.co/6UH8np8Qvq — David Campo (@dcampo_) May 6, 2022

Que la maternidad penaliza a las mujeres en su trayectoria laboral es una evidencia, pero está bien tener estos testimonios de primera mano para que no se nos olvide. 👇 https://t.co/nZOe7XjO1s — Lilith (@Karolina_Pulido) May 6, 2022