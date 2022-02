Cayetana Álvarez de Toledo aclara su aparición 'estelar' frente a la sede del PP en pleno comité

Cayetana ha criticado la fecha elegida, el lunes 28 de febrero, que coincide con el Día de Andalucía, algo que también ha afeado el presidente andaluz, Juanma Moreno. Pero ella no quiere que se pase al martes. “Al día siguiente no, no, no hay que seguir perdiendo tiempo, en todo caso hacerlo mucho antes”, ha rematado.